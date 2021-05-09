"Динамо" разгромной победой завершило сезон в УПЛ

Киевское "Динамо" в матче заключительного, 26-го тура, чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге добыло гостевую победу над "Колосом" из Коваливки. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Выступая в ранге чемпионов страны и держа в голове предстоящий финал Кубка Украины, подопечные Луческу провели уверенную встречу, не дав сопернику ни одного шанса.

В первом тайме столичные футболисты были быстрее своих оппонентов, играли гораздо острее, но открыть счет смогли лишь под занавес тайма. После шикарной трехходовки третий гол в сезоне оформил Денис Гармаш.

В целом за тайм Сидорчук, Шапаренко и Гармаш полностью переиграли своих визави в центре поля.

После перерыва ситуация не поменялась. "Динамо" больше владело мячом, легко строило позиционные атаки и еще дважды расписалось в воротах Волынца.

"Колос" – "Динамо" 0:3 (0:1, 0:2)

Голы: 0:1 – 45 Гармаш, 0:2 – 57 Шапаренко, 0:3 – 64 Миколенко.

Колос – Волынец, Черноморец, Гавриш (Ильин, 67), Золотов, Петров, Чурко (Salabay, 90), Ориховский (Нгамба, 56), Антюх (Сорокин, 67), Задоя, Новак, Лысенко (Хлебас, 55).

Динамо – Бущан, Караваев (Цыганков, 59), Кендзера, Попов, Забарный, Шапаренко (Дуэлунд, 81), Гармаш (Леднев, 72), Родригеш (Сидклей, 72), Сидорчук, Миколенко, Беседин (Ванат, 81).

Предупреждения: Сидорчук (44), Гавриш (56), Нгамба (66), Золотов (87), Попов (87).

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад "Динамо" подписало новый долгосрочный контракт с 19-летним украинским голеадором.