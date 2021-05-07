Где смотреть 26-й тур УПЛ: расписание, календарь, таблица, интриги

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
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Где смотреть 26-й тур УПЛ: расписание, календарь, таблица, интриги

В украинской футбольной Премьер-лиге в воскресенье, 9 мая, пройдут матчи заключительного игрового дня первенства.

Игры будут разбиты на два временных слота – 14:00 и 17:00. Из турнирных интриг осталось лишь непонятно, кто займет оставшееся место в зоне Лиги Европы – "Десна" или "Ворскла". Оба коллектива имеют по 38 очков.

Черниговская команда в 26-м туре сыграет в Мариуполе, а полтавчане встретятся с "Минаем". Отметим, что согласно регламенту в случае равенства очков положение команд будет определяться по личным встреч, где преимущество имеет "Десна".

Турнирная таблица чемпионата.

По традиции болельщики смогут увидеть поединки на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2", "Футбол 3" и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание завершения сезона УПЛ.

Премьер-лига Украины. 26-й тур

9 мая (воскресенье)

14:00. "Колос" – "Динамо", "Футбол 2"

Коваливка, стадион "Колос"

Главный арбитр: Анатолий Абдула

14:00. "Заря" – "Александрия", УНИАН

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Игорь Пасхал

14:00. "Мариуполь" – "Десна", "Футбол 1"

Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко

Главный арбитр: Николай Балакин

Арбитр VAR: Сергей Бойко

14:00. "Минай" – "Ворскла", "Футбол 3"

Ужгород, стадион "Авангард"

Главный арбитр: Виталий Романов

Арбитр VAR: Денис Шурман

17:00. "Шахтер" – "Ингулец", "Футбол 1"

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Дмитрий Панчишин

17:00. "Днепр-1" – "Рух", УНИАН

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Геннадий Серпутько

17:00. "Львов" – "Олимпик", "Футбол 2"

Львов, стадион "Арена Львов"

Главный арбитр: Анастасия Романюк

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты "Миная" закрылись в раздевалке и отказывались выходить на поле НСК "Олимпийский" против "Шахтера". Игра была задержана на полчаса и завершилась победой "горняков" 4:0.

Премьер-лига Украины