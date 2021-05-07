Где смотреть 26-й тур УПЛ: расписание, календарь, таблица, интриги
В украинской футбольной Премьер-лиге в воскресенье, 9 мая, пройдут матчи заключительного игрового дня первенства.
Игры будут разбиты на два временных слота – 14:00 и 17:00. Из турнирных интриг осталось лишь непонятно, кто займет оставшееся место в зоне Лиги Европы – "Десна" или "Ворскла". Оба коллектива имеют по 38 очков.
Черниговская команда в 26-м туре сыграет в Мариуполе, а полтавчане встретятся с "Минаем". Отметим, что согласно регламенту в случае равенства очков положение команд будет определяться по личным встреч, где преимущество имеет "Десна".
По традиции болельщики смогут увидеть поединки на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2", "Футбол 3" и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание завершения сезона УПЛ.
Премьер-лига Украины. 26-й тур
9 мая (воскресенье)
14:00. "Колос" – "Динамо", "Футбол 2"
Коваливка, стадион "Колос"
Главный арбитр: Анатолий Абдула
14:00. "Заря" – "Александрия", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Игорь Пасхал
14:00. "Мариуполь" – "Десна", "Футбол 1"
Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко
Главный арбитр: Николай Балакин
Арбитр VAR: Сергей Бойко
14:00. "Минай" – "Ворскла", "Футбол 3"
Ужгород, стадион "Авангард"
Главный арбитр: Виталий Романов
Арбитр VAR: Денис Шурман
17:00. "Шахтер" – "Ингулец", "Футбол 1"
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Дмитрий Панчишин
17:00. "Днепр-1" – "Рух", УНИАН
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Геннадий Серпутько
17:00. "Львов" – "Олимпик", "Футбол 2"
Львов, стадион "Арена Львов"
Главный арбитр: Анастасия Романюк
Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты "Миная" закрылись в раздевалке и отказывались выходить на поле НСК "Олимпийский" против "Шахтера". Игра была задержана на полчаса и завершилась победой "горняков" 4:0.