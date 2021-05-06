"Динамо" подписало контракт с украинским голеодором

Киевское "Динамо" подписало новый долгосрочный контракт с 19-летним украинским нападающим Владиславом Ванатом.

Молодой бомбардир отлично проявил себя в нынешнем сезоне, забив 25 голов за "Динамо" U21, ставший лучшим голеодором молодежного первенства.

Кроме того, Ванат дважды попадал в заявку первой команды в матчах чемпионата Украины.

"Руководство клуба, тренерский штаб возлагают большие надежды на 19-летнего нападающего и верят в его дальнейший прогресс", – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали форварда, которого Луческу хочет видеть в "Динамо". Главный тренер "бело-синих" заинтересован в приглашении бразильского нападающего "Атлетико Паранаэнсе".