"Динамо" выиграло 37-й трофей: у "Шахтера" – на два меньше

Киевское "Динамо", обыграв в 23-м туре Премьер-лиги "Ингулец" (5:0), выиграло чемпионство Украины, что стало 37-м трофеем киевлян за время независимости нашей страны.

В активе столичной команды 16 чемпионств, 12 Кубков Украины и 9 Суперкубков.

На втором месте по количеству титулов идет донецкий "Шахтера" – 35 титулов. "Горняки" 13 раз становились первыми в чемпионате Украины, 13 раз поднимали над головок Кубок страны, 8 раз Суперкубок и один раз Кубок УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу установил историческое достижение в Украине, став первым специалистом, который выиграл чемпионат страны, как в качестве наставника "Шахтера", так и "Динамо".