"Шахтер" потерпел сенсационное поражение в УПЛ

Донецкий "Шахтер" в 23-м туре чемпионате Украины по футболу в Премьер-лиге сенсационно уступил в гостях "Александрии".

Встреча на стадионе "Ника" завершилась со счетом 2:0.

"Горняки", зная, что в параллельном матче "Динамо" спокойно выигрывает у "Ингульца" свое чемпионство проявили полное безволие в защите. Играя 6 легионерами, "Шахтер" ничего не смог поделать против украинской атаки "Александрии".

Несмотря на то, что матч начался со штурма от "Шахтер" ближе к концу 45-минутки ситуация на поле поменялась и гол на 41-й минуте стал абсолютно логичным продолжением ситуации.

На 41-й минуте после игры рукой Тете Сергей Бойко поставил пенальти, который точно реализовал Гречишкин.

После перерыва Трубина расстреливали с ближней дистанции, он сделал хороший сейв, но на добивании был первый Шастал, который удвоил преимущество – 2:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянский тренер Роберто Де Дзерби с большой долей вероятности станет следующим тренером донецкого "Шахтера".