"Динамо" будет платить зарплату ушедшим футболистам

Футболисты киевского "Динамо" Владислав Супряга и Эрик Рамирес, которые на правах аренды перешли в итальянскую "Сампдорию" и хихонский "Спортинг" соответственно, будут получать жалованье в столичном клубе, сообщает Meta-ratings. По информации СМИ, чемпионы Украины изначально хотели, чтобы новые команды взяли на себя обязательства по зарплатах, но не смогли этого добиться при составлении контрактов.

Meta-ratings утверждают, что оклад Супряги находится в пределах 500 000 долларов в год, а Рамиреса – 600 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владислав Супряга 30 января был официально отдан в аренду на полтора года в итальянскую "Сампдорию" с последующим правом выкупа. Эрик Рамирес будет играть в Испании в аренде до конца текущего сезона.

"Сампдория" в чемпионате Италии после 23 туров занимает 16-е место в Серии А.

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Стоимость Супряги по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 6 миллионов евро. Владислав является воспитанником "Днепра", из которого он перешел в "Динамо" летом 2018 года. В 2019-м нападающего отдали в аренду в "Днепр-1", где игрок отлично проявил себя, забив 15 голов в 26 матчах.

Вернувшись в Киев, Супряга был основным форвардом у Мирчи Луческу, но не сумел оправдать доверие тренера.

Бывшая подруга футболиста Даша Савина заявила, что именно она не давала Владу сломаться, когда они молодые (ему 17, ей 18) приехали в столицу. В то время у футболиста был очень тяжелый период.

В 2020 году столичный клуб отказался отпускать его в "Болонью" за 12 миллионов евро, требуя 15 млн.

В 31 поединке минувшего сезона Владислав отличился 3 голами и 5 ассистами.

В конце прошлого года появилась информацию, что Супряга будет отдан в аренду в румынский "Клуж". 21-летний футболист так и не сумел доказать Луческу свою необходимость.

В активе Эрика Рамиреса 5 игр за сборную Венесуэлы. У него также есть опыт выступления в Чехии и Словакии.

В позапрошлом сезоне чемпионата Словакии Рамирес отличился 17 голами и 8 результативными передачами в 35 матчах. Также на его счету есть один выход на поле в футболке сборной Венесуэлы.

Луческу еще в начале года показал, что не видит Эрика в составе киевского клуба. 17 января "Динамо" улетело на первый зимний тренировочный сбор в Испанию, при этом Рамиреса в составе не оказалось .

Отметим, что в дебютной встрече в чемпионате Украины Эрик забил гол и сделал ассист. Всего сыграл в 7 матчах. ​

​Рамирес пришел в "Динамо" в июле 2021 года. За венесуэльца украинская команда заплатила 1,75 миллиона евро (55 млн грн), а также 20% от суммы будущей перепродажи игрока.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро. "Спортинг" занимает 12-е место во втором дивизионе чемпионата Испании. Также за хихонскую команду выступают Богдан Милованов и Василий Кравец.