"Динамо" будет платить зарплату ушедшим футболистам

Максим Иншаков
Футбол
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Рамирес и Супряга

Футболисты киевского "Динамо" Владислав Супряга и Эрик Рамирес, которые на правах аренды перешли в итальянскую "Сампдорию" и хихонский "Спортинг" соответственно, будут получать жалованье в столичном клубе, сообщает Meta-ratings. По информации СМИ, чемпионы Украины изначально хотели, чтобы новые команды взяли на себя обязательства по зарплатах, но не смогли этого добиться при составлении контрактов.

Meta-ratings утверждают, что оклад Супряги находится в пределах 500 000 долларов в год, а Рамиреса – 600 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владислав Супряга 30 января был официально отдан в аренду на полтора года в итальянскую "Сампдорию" с последующим правом выкупа. Эрик Рамирес будет играть в Испании в аренде до конца текущего сезона.

"Сампдория" в чемпионате Италии после 23 туров занимает 16-е место в Серии А.

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Стоимость Супряги по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 6 миллионов евро. Владислав является воспитанником "Днепра", из которого он перешел в "Динамо" летом 2018 года. В 2019-м нападающего отдали в аренду в "Днепр-1", где игрок отлично проявил себя, забив 15 голов в 26 матчах.

Форвард Владислав Супряга

Вернувшись в Киев, Супряга был основным форвардом у Мирчи Луческу, но не сумел оправдать доверие тренера.

Даша Савина дала откровенное интервью журналистам

Бывшая подруга футболиста Даша Савина заявила, что именно она не давала Владу сломаться, когда они молодые (ему 17, ей 18) приехали в столицу. В то время у футболиста был очень тяжелый период.

В 2020 году столичный клуб отказался отпускать его в "Болонью" за 12 миллионов евро, требуя 15 млн.

Владислав Супряга

В 31 поединке минувшего сезона Владислав отличился 3 голами и 5 ассистами.

Луческу отпускает Супрягу в Румынию.

В конце прошлого года появилась информацию, что Супряга будет отдан в аренду в румынский "Клуж". 21-летний футболист так и не сумел доказать Луческу свою необходимость.

В активе Эрика Рамиреса 5 игр за сборную Венесуэлы. У него также есть опыт выступления в Чехии и Словакии.

В позапрошлом сезоне чемпионата Словакии Рамирес отличился 17 голами и 8 результативными передачами в 35 матчах. Также на его счету есть один выход на поле в футболке сборной Венесуэлы.

Рамирес в сборной Венесуэлы

Луческу еще в начале года показал, что не видит Эрика в составе киевского клуба. 17 января "Динамо" улетело на первый зимний тренировочный сбор в Испанию, при этом Рамиреса в составе не оказалось .

Эрик Рамирес в игре с "Бенфикой"
Эрик Рамирес

Отметим, что в дебютной встрече в чемпионате Украины Эрик забил гол и сделал ассист. Всего сыграл в 7 матчах. ​

Эрик Рамирес в футболке "Динамо"

​Рамирес пришел в "Динамо" в июле 2021 года. За венесуэльца украинская команда заплатила 1,75 миллиона евро (55 млн грн), а также 20% от суммы будущей перепродажи игрока.

Рамирес оформил гол+пас

Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро. "Спортинг" занимает 12-е место во втором дивизионе чемпионата Испании. Также за хихонскую команду выступают Богдан Милованов и Василий Кравец.

Призыв к вакцинации.
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