"Не признавали в "Динамо" и рыдал ночами": бывшая подруга "нового Шевченко" раскрыла жизнь футболиста

Бывшая подруга форварда "Динамо" Владислава Супряги рассказал о малоизвестных аспектах жизни своего экс-возлюбленного. В свое время испанский тренер Диего Лонго, работавший с Луческу в "Динамо", назвал Супрягу "новым Шевченко".

Даша Савина в интервью Youtube-канала "СпортАрена" заявила, что именно она не давала Владу сломаться, когда они молодые (ему 17, ей 18) приехали в Киев. В то время у футболист бл очень тяжелый период.

"Его не признавали в "Динамо". Когда был Хацкевич, он его абсолютно не признавал в команде. И это реально был ужаснейший период, когда человек реально рыдал ночами. Он просто хотел играть, больше он не хотел ничего. Не надо денег, только играть", – призналась Савина.

Видео дня

По словам Даши, работающей журналисткой на "Футбол 1", именно она его выталкивала на тренировки, стараясь, чтобы он занимался дополнительно, не только на базе.

"Почему в него не верил Хацкевич? "Лично я по сей день считаю, что "Динамо" – не команда Влада. Технически, ментально, в коллективе. Он сможет себя раскрыть в другом месте. Он себя в состоянии раскрыть где-то в Европе. Но чтобы переходить в Европу, нужно у себя в стране чуть-чуть на стабильный уровень выйти", – сказала Савина.

Девушка считает, что слухи о его трансфере в Италии ходят не просто так ходят слухи

"Он бы смог себя там реализовать. Он быстрый, у него есть скорость, он неглупенький игрок, просто в него нужно поверить. Это тот игрок, которого не просто "поставил – он играет". Его нужно уметь применять", – подытожила Савина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Савина ушла от Супряги к футболисту "Шахтера" Валерию Бондарю. 22 июля 2021 года Савина и Бондарь поженились.

В 2019 году Супряга стал чемпионом мира в составе сборной Украины в возрасте до 20 лет. ​

​ В финальном матче против Южной Кореи он отличился двумя голами. ​

​

Отметим, что Даша любит сниматься в откровенных нарядах. ​

​ В январе этого года украинка попозировала в пиджаке, надетом на обнаженное тело.