"Новый Шевченко" официально перешел из "Динамо" в итальянский клуб

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга, которого тренер Диего Лонго, работавший с Луческу в киевском клубе в свое время, назвал "новым Шевченко", перешел в "Сампдорию", сообщает официальный Twitter итальянской команды. 21-летний футболист будет выступать в аренде до конца этого сезона.

"Сампдория" в чемпионате Италии после 23 туров занимает 16-е место в Серии А.

Стоимость Супряги по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 6 миллионов евро. Владислав является воспитанником "Днепра", из которого он перешел в "Динамо" летом 2018 года. В 2019-м нападающего отдали в аренду в "Днепр-1", где игрок отлично проявил себя, забив 15 голов в 26 матчах.

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Вернувшись в Киев, Супряга был основным форвардом у Мирчи Луческу, но не сумел оправдать доверие тренера.

Бывшая подруга футболиста Даша Савина заявила, что именно она не давала Владу сломаться, когда они молодые (ему 17, ей 18) приехали в столицу. В то время у футболиста был очень тяжелый период.

В 2020 году столичный клуб отказался отпускать его в "Болонью" за 12 миллионов евро, требуя 15 млн.

В 31 поединке минувшего сезона Владислав отличился 3 голами и 5 ассистами.

В конце прошлого года появилась информацию, что Супряга будет отдан в аренду в румынский "Клуж". 21-летний футболист так и не сумел доказать Луческу свою необходимость.