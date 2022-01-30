"Новый Шевченко" официально перешел из "Динамо" в итальянский клуб

Максим Иншаков
Футбол
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Владислав Супряга

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга, которого тренер Диего Лонго, работавший с Луческу в киевском клубе в свое время, назвал "новым Шевченко", перешел в "Сампдорию", сообщает официальный Twitter итальянской команды. 21-летний футболист будет выступать в аренде до конца этого сезона.

Супряга перешел в Сампдорию

"Сампдория" в чемпионате Италии после 23 туров занимает 16-е место в Серии А.

Стоимость Супряги по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 6 миллионов евро. Владислав является воспитанником "Днепра", из которого он перешел в "Динамо" летом 2018 года. В 2019-м нападающего отдали в аренду в "Днепр-1", где игрок отлично проявил себя, забив 15 голов в 26 матчах.

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Форвард Владислав Супряга

Вернувшись в Киев, Супряга был основным форвардом у Мирчи Луческу, но не сумел оправдать доверие тренера.

Даша Савина дала откровенное интервью журналистам

Бывшая подруга футболиста Даша Савина заявила, что именно она не давала Владу сломаться, когда они молодые (ему 17, ей 18) приехали в столицу. В то время у футболиста был очень тяжелый период.

В 2020 году столичный клуб отказался отпускать его в "Болонью" за 12 миллионов евро, требуя 15 млн.

Владислав Супряга

В 31 поединке минувшего сезона Владислав отличился 3 голами и 5 ассистами.

Луческу отпускает Супрягу в Румынию.

В конце прошлого года появилась информацию, что Супряга будет отдан в аренду в румынский "Клуж". 21-летний футболист так и не сумел доказать Луческу свою необходимость.

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