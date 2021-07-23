"Динамо" объявило о трансфере венесуэльского нападающего

"Динамо" оформило третий трансфер в летнее межсезонье, подписав контракт с венесуэльским нападающим Эриком Рамиресом. Его предыдущей командой был словацкий "ДАК 1904".

Как сообщается на официальном сайте киевлян, соглашение с футболистом подписано на пять лет – до 2026-го. Сумма, за которую Рамирес перешел в клуб, не уточняется.

Ранее в Telegram-канале "Динамо Киев Inside" появилась информация о том, что за 22-летнего венесуэльца украинская команда заплатит 1,75 миллиона евро, а также 20% от суммы будущей перепродажи игрока. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

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В минувшем сезоне чемпионата Словакии Рамирес отличился 17 голами и 8 результативными передачами в 35 матчах. Также на его счету есть один выход на поле в футболке сборной Венесуэлы.

Напомним, что ранее киевляне подписали двух новых игроков. Сначала состав "Динамо" пополнил украинский полузащитник Денис Антюх, который выступал за "Колос" из Ковалевки, а затем из московского ЦСКА в киевский клуб на правах аренды перешел белорусский форвард Илья Шкурин.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" свело вничью матч против середняка немецкой Бундеслиги (элитный дивизион страны).