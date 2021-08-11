"Динамо" благодаря шикарному дебюту новичка добыло сухую победу в УПЛ

Киевское "Динамо" в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграло "Минай" из одноименного села Ужгородского района Закарпатской области. Встреча на столичном стадионе им. Лобановского завершилась со счетом 2:0.

Великолепно себя проявил венесуэльский нападающий Эрик Рамирес, который перешел в столичный клуб 23 июля. В своем первом официальном поединке 22-летний форвард оформил гол и результативную передачу.

"Динамо", будучи абсолютным фаворитом, прогнозируемо начало игру первым номером. Работая в невысоком темпе киевляне раз за разом накатывали позиционные атаки на ворота Кучера и на 19-й минуте открыли счет. Рамирес получил пас в штрафной, отдал дальше на Буяльского, который в касание перебросил голкипера – 1:0.

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Подопечные Луческу продолжали методично давить, пытаясь забить второй мяч. "Минай" был абсолютно не заметен в нападении, пытаясь всеми силами не пропустить еще один гол.

На 45-й минуте после выноса Бущана Буяльский сыграл первым на подборе, забросил на Караваева, который отдал прострельную передачу Рамиресу. Венесуэлец отправил круглого в пустые ворота.

Второй тайм стал формальностью. "Динамо" полностью контролировало ситуацию и не дало "Минаю" даже намека на опасную ситуацию. Статистика по ударам в направление ворот была 13:1.

Свой следующий поединок "бело-синие" проведут 18 августа против "Ингульца".

Напомним, что 8 августа "Динамо" в 3-м туре УПЛ обыграло луганскую "Зарю". Поединок в Запорожье на "Славутич Арене" ознаменовался двумя незабитыми пенальти и завершился со счетом 1:2.