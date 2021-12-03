'Динамо' отдает 'второго Шевченко' в Румынию: Луческу одобрил трансфер – СМИ

Молодой форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга в ближайшее трансферное окно будет отдан в аренду в румынский "Клуж". 21-летний футболист так и не сумел доказать Мирче Луческу свою необходимость, и теперь румынский тренер отпускает Влада в другой клуб.

Об этом пишет румынское издание PlaySport, ссылаясь на слова Нелуцу Варги – собственника "Клужа". Лидер чемпионата Румынии уже договорился с "Динамо", а наставник киевлян Луческу одобрил этот переход.

Сообщают, что сначала Супряга поедет в "Клуж" на правах аренды до окончания сезона 2021/2022. Если же все сложится удачно, то затем румынский клуб сможет выкупить его контракт за семь миллионов евро. Уже даже есть информация, что зарплата форварда составит 25 тысяч евро в месяц.

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Возглавляет команду хорошо известный в прошлом защитник сборной Румынии Дан Петреску. До слова, його подопечные досрочно заняли последнее место в своей группе Лиги конференций.

В нынешнем сезоне уроженец Одесской области, которого в свое время называли наследник Шевченко в "Динамо", появлялся в составе "бело-голубых" шесть раз и не отличился ни забитым мячом, ни голевой передачей.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая подруга Супряги раскрыла правду о футболисте: "Не признавали в "Динамо" и рыдал ночами".