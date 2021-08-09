Денисов рассказал о реакции Шевченко на возможный приход Реброва в сборную Украины

Ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов признался, что разговаривал с Андреем Шевченко о возможном назначении Сергея Реброва на пост главного тренера сборной Украины. По словам журналиста, бывший наставник нашей национальной команды одобрил вариант с приглашением своего экс-партнера по киевскому "Динамо".

Ведущий сообщил об этом в прямом эфире программы. Он также отметил, что Ребров является единственным кандидатом на эту должность.

"В субботу (7 августа – Ред.) я общался с Андреем Шевченко. Я уже знал, что Ребров должен прилететь, что он, по сути, – единственный кандидат. Хочу сказать, что во время разговора со мной Шевченко выразил удовлетворение тем, что Сергей будет после него", – заявил Денисов.

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Напомним, что Шевченко возглавил сборную Украины летом 2016 года после провала на чемпионате Европы под руководством Михаила Фоменко. С тех пор Андрей Николаевич помог команде завоевать прямую путевку на Евро-2020, дойти до исторического четвертьфинала континентального первенства, а также вывести национальную команду в элитный дивизион Лиги наций.

1 августа Шевченко объявил об окончании контракта со сборной Украины. Как удалось узнать OBOZREVATEL, он и руководство УАФ не сумели договориться о финансовых условиях нового соглашения.

После этого главными кандидатами на пост стали бывший тренер "Ференцвароша" и Мирон Маркевич, однако несколько дней назад последний поздравил первого с будущим назначением.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно информации СМИ, "Аль-Айн" отказался отпускать Реброва в сборную Украины.