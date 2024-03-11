'Давление усиливается': в России пожаловались на невозможность скорого возвращения в турниры УЕФА

Российские команды в ближайшее время не будут возвращены в международные футбольные турниры, но ситуация изменится через определенный период. При этом отстранение представителей РФ от соревнований является незаконным и не имеет никаких оснований.

Об этом в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Функционер пожаловался на санкции в отношении страны-агрессорки, а также обвинил международные федерации в якобы двойных стандартах.

"Двойные стандарты относительно России и Израиля? Вы видите, что санкционное давление только усиливается. И в экономике, и в спорте. Поэтому, наверное, в данный момент вряд ли стоит ждать каких‑то положительных изменений. Но все достаточно быстро меняется, поэтому через какое‑то время изменения возможны", – сказал Дюков.

До этого в РФС заявили, что выход России из Европейского футбольного союза (УЕФА) якобы никому невыгоден, а вся организация работает над возвращением команд из РФ. А Бывший игрок и тренер "Спартака" Валерий Гладилин выразил абсурдную мысль о том, что УЕФА и его турниры являются неполноценными без команд из России.

Напомним, в минувшем году УЕФА пытался вернуть юношескую сборную России в отборочный турнир к чемпионату Европы, но столкнулся с жестким отпором со стороны разных стран. Более десятка федераций заявили о бойкоте матча с командой из страны-агрессора. После этого УЕФА отменил свое решение.

Как сообщал OBOZ.UA, президент УЕФА Александер Чеферин вызвал восторг у олимпийского чемпиона Павла Колобкова желанием вернуть россиян в турниры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!