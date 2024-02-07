'Задала мировой стандарт': в РФС назвали 'реальную позицию' в УЕФА в отношении России

Президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин якобы твердо намерен сохранить членство России в организации, несмотря на санкции из-за военной агрессии РФ в отношении Украины. Словенский функционер "тепло и позитивно" относится к представителям террористического государства.

Об этом в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс" заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. По словам чиновника, выход РФ из состава УЕФА якобы никому невыгоден, а вся организация работает над возвращением команд из страны-агрессорки в соревнования.

"Лично общался с Чеферином. У него настрой такой: "Россию я отпускать не хочу. Это последнее, что я сделаю". В целом он занимает охранительную позицию. Он за динамичное развитие, но без потрясений. К России он относится позитивно и тепло. Реальная позиция футбольного сообщества – возвращение России к участию в соревнованиях. Все помнят чемпионат мира-2018 и Евро-2020, когда наша страна задала мировой стандарт по инфраструктуре, организации. Все хотят играть на этих стадионах, приезжать, смотреть. Отсутствие России никому не выгодно", – сказал Митрофанов.

Ранее бывший игрок и тренер "Спартака" Валерий Гладилин выразил абсурдную мысль о том, что УЕФА и его турниры являются неполноценными без команд из России.

Напомним, в минувшем году УЕФА пытался вернуть юношескую сборную России в отборочный турнир к чемпионату Европы, но столкнулся с жестким отпором со стороны разных стран. Более десятка федераций заявили о бойкоте матча с командой из страны-агрессора. После этого УЕФА отменил свое решение.

Как сообщал OBOZ.UA, президент УЕФА Александер Чеферин вызвал восторг у олимпийского чемпиона Павла Колобкова желанием вернуть россиян в турниры.

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