"Рано или поздно": экс-игрок "Спартака" заявил, что в УЕФА "не обойдутся без России"
Бывший игрок и тренер "Спартака" Валерий Гладилин выразил абсурдную мысль о том, что Европейский футбольный союз (УЕФА) и его турниры являются неполноценными без команд из России. Экс-футболист обрадовался проведению товарищеского матча национальной сборной из РФ с участником Евро-2024 Сербией.
Об этом Гладилин заявил в комментарии порталу Газета.Ru. Бывший депутат Государственной думы и член путинской партии "Единая Россия" отметил, что первый с момента отстранения от международных соревнований спарринг с европейцами поможет его соотечественникам "быть готовыми к моменту возвращения".
"Мостиком для возвращения этот матч не станет, но для практики он будет полезен – игроки и тренер должны знать, к чему быть готовыми к моменту возвращения. Сербия – достойная команда, в Москве наверняка соберется полный стадион, болельщики соскучились. Рано или поздно мы вернемся, политические вопросы когда-нибудь отпадут. Без России в УЕФА не обойдутся", – сказал Гладилин.
Ранее президент УЕФА Александер Чеферин назвал российских футболистов жертвами военной агрессии их страны и пожаловался на давление со стороны украинцев.
Напомним, в минувшем году УЕФА пытался вернуть юношескую сборную России в отборочный турнир к чемпионату Европы, но столкнулся с жестким отпором со стороны разных стран. Более десятка федераций заявили о бойкоте матча с командой из страны-агрессора. После этого УЕФА отменил свое решение.
Как сообщал OBOZ.UA, президент УЕФА Александер Чеферин вызвал восторг у олимпийского чемпиона Павла Колобкова желанием вернуть россиян в турниры.
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