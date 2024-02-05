'Рано или поздно': экс-игрок 'Спартака' заявил, что в УЕФА 'не обойдутся без России'

Бывший игрок и тренер "Спартака" Валерий Гладилин выразил абсурдную мысль о том, что Европейский футбольный союз (УЕФА) и его турниры являются неполноценными без команд из России. Экс-футболист обрадовался проведению товарищеского матча национальной сборной из РФ с участником Евро-2024 Сербией.

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Об этом Гладилин заявил в комментарии порталу Газета.Ru. Бывший депутат Государственной думы и член путинской партии "Единая Россия" отметил, что первый с момента отстранения от международных соревнований спарринг с европейцами поможет его соотечественникам "быть готовыми к моменту возвращения".

"Мостиком для возвращения этот матч не станет, но для практики он будет полезен – игроки и тренер должны знать, к чему быть готовыми к моменту возвращения. Сербия – достойная команда, в Москве наверняка соберется полный стадион, болельщики соскучились. Рано или поздно мы вернемся, политические вопросы когда-нибудь отпадут. Без России в УЕФА не обойдутся", – сказал Гладилин.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин назвал российских футболистов жертвами военной агрессии их страны и пожаловался на давление со стороны украинцев.

Напомним, в минувшем году УЕФА пытался вернуть юношескую сборную России в отборочный турнир к чемпионату Европы, но столкнулся с жестким отпором со стороны разных стран. Более десятка федераций заявили о бойкоте матча с командой из страны-агрессора. После этого УЕФА отменил свое решение.

Как сообщал OBOZ.UA, президент УЕФА Александер Чеферин вызвал восторг у олимпийского чемпиона Павла Колобкова желанием вернуть россиян в турниры.

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