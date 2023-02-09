''Я объяснил'': Макрон обсудил с Зеленским допуск России к Олимпиаде-2024

Решение о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 в Париже будет принято летом нынешнего года. При этом нынешние заявления Международного олимпийского комитета (МОК) об участие представителей страны-агрессора на соревнованиях касается лишь летней части сезона.

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Об этом журналистам рассказал президент Франции Эммануэль Макрон, информирует Le Monde. Глава страны-хозяйки будущих Игр отметил, что пообщался с Владимиром Зеленским, который требует не допустить представителей РФ к ОИ.

"Мы говорили об этом, я также объяснил, как сейчас обстоят дела. Позиция МОК не распространяется на период Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут во Франции. Летом у нас будет обсуждение этого вопроса, и мы будем оценивать его в зависимости от обстоятельств и в зависимости от того, что происходит. Исключен ли бан российских спортсменов? Нет", – заявил Макрон.

Ранее МОК заявил о возможном допуске представителей России и Беларуси к Олимпиаде-2024. При этом они должны соответствовать нескольким критериям, в том числе не выступать в поддержку войны в Украине. Наша страна приняла решение о бойкоте соревнований. Однако некоторые союзники не поддержали этот шаг.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Александр Усик обратился к президенту МОК Томасу Баху с призывом не допустить участия РФ в ОИ-2024, чем просто взбесил российских болельщиков. Также МОК сделал новое заявление об участии россиян на Играх.

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