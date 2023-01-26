Россиян после заявления МОК пригласили в отбор к ОИ-2024, добавив слова о ''солидарности с Украиной''

Олимпийский комитет Азии (ОКА) предложила спортсменам из Российской Федерации и Республики Беларусь выступать в соревнованиях под своей эгидой. Речь идет, в том числе, об отборочных турнирах на Игры 2024 года в Париже.

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Об этом говорится на официальном сайте ОКА. "OКA верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях. ОКА предложила российским и белорусским спортсменам возможность принять участие в соревнованиях в Азии, в том числе в Азиатских играх", – отметили в организации.

При этом ОКА "присоединяется к олимпийскому движению в поддержке заявления исполкома МОК о солидарности с Украиной, санкциях против России и Беларуси и статусе спортсменов из этих стран".

Напомним, накануне МОК заявил о возможном допуске представителей России и Беларуси к Олимпиаде-2024. При этом они должны соответствовать нескольким критериям, в том числе, не выступать в поддержку войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова послали в сети после его реакции на заявление МОК об условиях участия россиян на Играх в Париже. Кроме того, спортивные чиновники из страны-агрессора устроили истерику после сообщения МОК.

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