Соперник "Динамо" ищет в Украине нового Шевченко: звезды футбола посетили академию "Бенфики" в Киеве

Роман Яремчук не сумел помочь "Бенфике" обыграть "Динамо" в первом туре Лиги чемпионов, но в португальском клубе очень ценят украинских нападающих. И не исключают, что в киевской академии лиссабонского клуба вырастет великий игрок уровня Андрея Шевченко.

По случаю матча первого тура группового этапа с "Динамо" киевскую академию "Бенфики" посетил директор лиссабонского клуба по международным связям Симау Саброза, а также еще две легенды "Орлов" Руй Агуаш и Валдо Фильо. Они осмотрели базу, побывали на открытой тренировке детей, оставив на память мальчишкам автографы и совместные фото.

Видео дня

Как рассказала директор академии Мария Кривопишина, целью проекта было привести в Украину большой детский футбол. И после переговоров с ведущими футбольными школами Европы, в том числе и с каталонской "Барселоной", выбор остановился на "Бенфике", академия которой признавалась лучшей в мире в 2015-м и 2019 годах. Ведь у лиссабонского клуба уникальная философия в воспитании юных футболистов, которых принимают уже с трех лет.

Вице-чемпион Европы-2004 Симао Саброза в Киеве не первый раз, он играл здесь за сборную Португалии, вот только, что это был за матч уже не вспомнил. Но у него остались приятные воспоминания про людей в Украине и местных футболистов. На память для академии он привез футболку лиссабонского клуба с фамилией форварда Романа Яремчука.

"Мы в "Бенфике" знаем все про Украину и местный футбол, знаем выдающихся украинских игроков прошлого и настоящего. Мы гордимся работой "Бенфики" в этом проекте в Украине", – подчеркнул бывший полузащитник в разговоре с OBOZREVATEL.

На вопрос, есть ли шанс у выпускников украинской академии в будущем играть в "Бенфике", Саброза ответил, что все возможно. Но они не рассчитывают найти здесь нового Криштиану Роналду.

"Нет. Нового Яремчука или Шевченко (смеется). Мы знаем, что это трудная работа, но у детей есть мечта, как у меня, когда я был маленьким. И для нас самое важное здесь – тренеры и дети, работа с технологиями и методологией "Бенфики". И кто знает, возможно, в будущем здесь вырастит еще один Шевченко или Яремчук. И я надеюсь, что в будущем в "Бенфике" появится хороший украинский игрок из этой академии", – рассказал Симау.

А вот говорить о стиле и особенностях юных украинских футболистов пока рано. "В 10-12 лет трудно с уверенность сказать, что мальчик вырастит в великого футболиста. Это можно определит уже лет в 16. Но мы знаем, что в Украине хорошие нападающие. А это самое важное в футболе – если ты забиваешь гол, то у тебя больше шансов выиграть", – уверен обладатель Кубка УЕФА.

"Может быть, в будущем мы найдем здесь еще одного форварда или вингера, потому что "Бенфике" нужны быстрые игроки", – считает бывший полузащитник сборной Португалии.

Также на встрече с представителями "Бенфики" присутствовал глава Обуховской районной госадминистрации Александр Гомон, который наградил Марию Кривопишину грамотой за развитие футбола в регионе. И подарил мячи для тренировок.

Напомним, что матч "Динамо" и "Бенфики" закончился нулевой ничьей. Он проходил в напряженной борьбе и получился не самым зрелищным. На 93-й минуте подопечные Мирчи Луческу, казалось, вырвали победу, но гол Николая Шапаренко был отменен после видеопросмотра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом матче группы E "Барселона" разгромно проиграла "Баварии" в первом туре, а "Зенит" минимально уступил в выездном поединке против "Челси".

Луческу прокомментировал результат противостояния с португальским грандом.