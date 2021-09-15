Разгром 'Барселоны' и поражение России: результаты Лиги чемпионов 14 сентября

Матчами в группах Е, F, G и H в Европе стартовала футбольная Лига чемпионов. Во вторник, 14 сентября, 16 клубов провели поединки 1-го тура главного футбольного кубкового турнира континента.

Самый главный поединок для украинских болельщиков был сыгран в Киеве, где "Динамо" расписало мировую ничью с грозной "Бенфикой". Проведя все 90 минут в защите, столичные футболисты могли вырвать победу, но сперва Шапаренко попал в перекладину, а затем его гол отменил ВАР.

Конкурент чемпиона Украины по группе E "Барселона" была разгромлена на своем поле "Баварией". Мюнхенцы вкатили три безответных гола.

Видео дня

Кроме того стоит отметить поражение чемпиона России. Питерский "Зенит" минимально проиграл лондонскому "Челси".

Также нельзя обойти вниманием и сенсацию в Берне, где швейцарский "Янг Бойз" на последних секундах победил "Манчестер Юнайтед" с Криштиану Роналду.

Сам португалец перед этой игрой ударом мячом в голову вырубил стюарда-девушку.

Результаты Лиги чемпионов 14 сентября

"Динамо" Украина – "Бенфика" Португалия 0:0 (0:0, 0:0)

Динамо – Бойко, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Цыганков (Караваев, 76), Сидорчук, Шапаренко, де Пена (Вербич, 76), Шкурин (Гармаш, 60), Буяльский.

Бенфика – Влаходимос, Отаменди, Вертонген, Морато, Жилберто (Лазаро, 59), Вайгль, Жоау Мариу (Таарабт, 85), Рафа Силва (Пицци, 90), Эвертон (Радонич, 59), Гримальдо, Яремчук (Нуньес, 59).

Предупреждения: Рафа Силва (21), Яремчук (44), Сидорчук (52), Вайгль (71), Забарный (73), Гармаш (82).

"Барселона" Испания – "Бавария" Германия 0:3 (0:1, 0:2)

Голы: 0:1 – 34 Мюллер, 0:2 – 56 Левандовски, 0:3 – 85 Левандовски.

Барселона – тер Стеген, Араухо, Пике, Эрик Гарсия (Мингеса, 66), Серджи Роберто (Демир, 59), де Йонг, Педри, Бускетс (Гави, 59), Альба (Бальде, 74), де Йонг (Коутиньо, 66), Депай.

Бавария – Нойер, Павар (Эрнандес, 66), Упамекано, Зюле (Станишич, 82), Дэвис, Сане (Коман, 82), Мюллер (Забитцер, 82), Мусиала (Гнабри, 70), Горетцка, Киммих, Левандовски.

Предупреждения: Киммих (5), Упамекано (78), Гави (82).

"Янг Бойз" Швейцария – "Манчестер Юнайтед" Англия 2:1 (0:1, 2:0)

Голы: 0:1 – 13 Роналду, 1:1 – 66 Нгамале, 2:1 – 90 Сьебатшо.

Янг Бойз – фон Балльмос, Хефти (Сулеймани, 83), Лаупер (Цезигер, 90), Камара, Гарсия, Фасснахт, Эбишер, Нгамале, Мартинс Перейра (Ридер, 82), Сьерро (Сьебатшо, 46), Элиа (Канга, 90).

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Санчо (Диогу Далот, 37), Бруну Фернандеш (Матич, 72), Погба, ван де Бек (Варан, 46), Фред (Марсьяль, 89), Роналду (Лингард, 72).

Предупреждения: Фасснахт (45), Мартинс Перейра (50), Варан (64).

Удаление: Уан-Биссака (35).

"Вильярреал" Испания – "Аталанта" Италия 2:2 (1:1, 1:1)

Голы: 0:1 – 6 Фройлер, 1:1 – 39 Тригерос, 2:1 – 73 Данджума, 2:2 – 83 Гозенс.

Вильярреал – Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Марио Гаспар, 88), Пино (Альберто Морено, 72), Капу (Коклен, 60), Парехо, Тригерос (Мойсес Гомес, 60), Жерар Морено, Диа (Данджума, 61).

Аталанта – Муссо, Толои, Паломино, Гимшити (Демирал, 61), де Рон (Копмейнерс, 70), Дзаппакоста, Фройлер, Малиновский (Пашалич, 71), Пессина (Миранчук, 79), Гозенс, Сапата (Иличич, 70).

Предупреждения: де Рон (24), Капу (55), Жерар Морено (65), Пино (71), Коклен (76).

Удаление: Коклен (84).

"Севилья" Испания – "Ред Булл" Австрия 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: 0:1 – 21, пенальти Сучич, 1:1 – 42, пенальти Ракитич.

Севилья – Буну, Навас (Монтьель, 88), Кунде, Диего Карлос, Акунья, Жордан (Дилэйни, 46), Фернандо, Ракитич (Рафа Мир, 65), Эн-Несири, Сусо (Окампос, 46), Гомес (Ламела, 58).

Ред Булл – Кен, Кристенсен, Соле, Вебер (Пионтковски, 51), Ульмер, Сучич, Ааронсон, Камара, Зайвальд (Капальдо, 80), Шешко (Адаму, 67), Адейеми (Окафор, 80).

Предупреждения: Диего Карлос (12), Зайвальд (15), Эн-Несири (26), Ракитич (65), Дилэйни (82), Капальдо (84), Навас (84), Камара (90), Окафор (90).

Удаление: Эн-Несири (50).

"Лилль" Франция – "Вольфсбург" Германия 0:0 (0:0, 0:0)

Лилль – Грбич, Челик, Фонте, Ботман, Рейнилду, Дэвид, Андре, Шека (Онана, 83), Иконе (Лихаджи, 74), Йылмаз, Гомес (Языджи, 74).

Вольфсбург – Кастельс, Мбабу, Лакруа, Брукс, Руссийон (Герхардт, 84), Баку (Лукебакио, 61), Филипп (Борнаув, 66), Штеффен (Вальдшмидт, 61), Гилавоги, Арнольд, Вегорст (Нмеча, 66).

Предупреждения: Андре (31), Брукс (45), Гилавоги (56), Иконе (63), Вальдшмидт (65), Нмеча (70), Лакруа (85).

Удаление: Брукс (63).

"Челси" Англия – "Зенит" Россия 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 69 Лукаку.

Челси – Менди, Аспиликуэта (Тиаго Силва, 83), Кристенсен, Рюдигер, Ковачич, Джеймс, Жоржиньо, Маунт (Лофтус-Чик, 90), Зиеш (Хавертц, 63), Алонсо (Чилуэлл, 83), Лукаку.

Зенит – Крицюк, Сутормин, Чистяков, Ракицкий (Круговой, 88), Дуглас Сантос, Малком (Дзюба, 75), Вендел (Ерохин, 76), Кузяев (Кравцов, 82), Барриос, Клаудиньо (Мостовой, 88), Азмун.

Предупреждения: Аспиликуэта (45), Ракицкий (62).

"Мальме" Швеция – "Ювентус" Италия 0:3 (0:3, 0:0)

Голы: 0:1 – 23 Алекс Сандро, 0:2 – 45, пенальти Дибала, 0:3 – 45 Мората.

Мальме – Диавара, Бергет, Ахмедходжич, Нильсен, Брурссон, Рикс (Ольссон, 76), Инносент (Нанаси, 75), Кристиансен, Ракип (Налич, 59), Чолак, Бирманчевич (Абубакари, 59).

Ювентус – Шченсны, Данило, де Лигт (Ругани, 86), Бонуччи, Алекс Сандро, Куадрадо (Кулусевски, 83), Локателли, Бентанкур (Маккенни, 68), Рабьо, Дибала (Рэмзи, 82), Мората (Кин, 68).

Предупреждения: Брурссон (39), Нильсен (43), де Лигт (58).

Напомним, что 15 сентября в Лиге чемпионов свой поединок проведет донецкий "Шахтер". Подопечные Де Дзерби сразятся на выезде с молдавским "Шерифом". Начало в 19:45.