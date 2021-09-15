"Динамо" – "Бенфика": обзор драматичного матча Лиги чемпионов
Киевское "Динамо" не смогло обыграть "Бенфику" в своем дебютном поединке в новом сезоне Лиги чемпионов. Встреча на НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 0:0.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям обзор матча, в котором у "Динамо" в концовке "забрали" гол Шапаренко.
Напомним, что в своей историей столичный клуб до этой игры четыре раза пересекался с португальским грандом и лишь раз победили украинцы .
Это случилось в ноябре 1991 года. Главным тренером был Анатолий Пузач, а единственный победный гол на счету Олега Саленко.
В 1992 году "Динамо" было разгромлено в Лиссабоне со счетом 0:5.
Противостояние в Лиге чемпионов сезона 2016/2017 также закончилось не в нашу пользу. Обе игры были проиграны с общим счетом 0:3.
Как сообщал о, в 7-м туре УПЛ "Динамо" на выезде обыграло "Металлист"-1925. Поединок в Харькове завершился со счетом 2:0.