"Динамо" – "Бенфика": обзор драматичного матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" не смогло обыграть "Бенфику" в своем дебютном поединке в новом сезоне Лиги чемпионов. Встреча на НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 0:0.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям обзор матча, в котором у "Динамо" в концовке "забрали" гол Шапаренко.

Напомним, что в своей историей столичный клуб до этой игры четыре раза пересекался с португальским грандом и лишь раз победили украинцы .

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Это случилось в ноябре 1991 года. Главным тренером был Анатолий Пузач, а единственный победный гол на счету Олега Саленко.

В 1992 году "Динамо" было разгромлено в Лиссабоне со счетом 0:5.

Противостояние в Лиге чемпионов сезона 2016/2017 также закончилось не в нашу пользу. Обе игры были проиграны с общим счетом 0:3.

Как сообщал о, в 7-м туре УПЛ "Динамо" на выезде обыграло "Металлист"-1925. Поединок в Харькове завершился со счетом 2:0.