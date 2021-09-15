Луческу прокомментировал результат "Динамо" с "Бенфикой" в Лиге чемпионов

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу, считает ничейный счет матча с "Бенфикой" в 1-м туре Лиги чемпионов позитивным результатом. Румынский тренер сожалеет, что в концовке был отменен гол Николая Шапаренко.

Луческу заявил, что его подопечные играли против очень хорошего соперника.

"Бенфика" – это команда, которая инвестирует очень много денег в своих игроков. Мы сыграли хорошо в обороне, мы ждали своего момента. Это сложная группа. Матчи проходят в хорошем ритме, и мы будем до конца биться и цепляться за каждое очко. Важно, чтобы мои игроки поверили в себя и с каждой игрой добавляли в этом элементе и улучшали командную игру. Когда смотришь на наших центральных защитников 19-и и 21–летних, и на футболистов соперника, которым далеко за 30, то кажется результат в нашу пользу", – заявил Мирча Михайлович.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, игра в Киеве на НСК "Олимпийский" между "Динамо" и "Бенфикой" завершилась со счетом 0:0.

Столичные футболисты все 90 минут защищались, не создав ни одного острого момента, но в концовке имели реальный шанс забить гол и вырвать победу.

Сперва удар Шапаренко пришелся в перекладину, а спустя минуту Николай забил гол, но он был отменен после помощи видеоповтора.