Драма дня: "Динамо" после видеоповтора лишили победы над "Бенфикой" в Лиге чемпионов

Киевское "Динамо" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сыграло вничью с португальской "Бенфикой". Поединок на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 0:0. При этом на последних секундах судья после помощи ВАР (просмотра видеоповтора) отменил гол хавбека "бело-синих" Николая Шапаренко.

OBOZREVATEL вел онлайн трансляцию матча "Динамо" – "Бенфика".

Перед игрой букмекеры давали на победу украинцев всего 3,25, в то время как успех клуба из Лиссабона оценивался показателем 2,30.

Бенфика прогнозируемо захватило инициативу, без всякого давления спокойно комбинируя в центре поля. Киевляне стартовые пять минут были полностью прижаты к своим воротам.

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Первый момент у подопечных Луческу случился на 9-й минуте, когда Буяльский выбегал в контратаку, и Шапаренко совсем немного не хватило, чтобы ударом со штрафного открыть счет.

Увлекшись нападением, "Динамо" едва пропустило быструю ответку, едва не ставшей голевой.

Практически все украинские футболисты были за линией мяча, отпахивая в защите. "Бенфика" очень высоко поднимала свою линию защиты, создавая шанс для быстрых рывков украинских нападающих.

Виктору Цыганкову приходилось опускаться и помогать "Динамо" в обороне. К середине тайма у португальцев было 74% владения мячом, но при этом по-настоящему Бойко не совершил ни одного сейва.

Буяльский и Шкурин пытались убежать в контратаки, но соперник удачно создавал положение вне игры.

На 33-й минуте "Динамо" чуть-чуть само не привезло себе гол, когда прижалось к своим воротам, и после паса Бойко у Сидорчука в украинской штрафной отобрал мяч Вайгл.

Под конец тайма угрозы становились все явнее и лишь реакция Дениса остановила мощный удар Яремчука.

После второго тайма рисунок игры не поменялся. "Бенфика" с первых минут начала осаду ворот хозяев. На 54-й минуте случился настоящий пожар в штрафной киевлян и "выстрел" Яремчука ногами отбил Бойко.

Ближе к концу матча Луческу выпустил Гармаша, Вербича и Караваева и это заметно освежило атаку киевлян.

Денис Гармаш на 83-й минуте не смог сдержаться, толкнул оппонента, после чего Энтони Тейлор показал украинцу желтую карточку и сразу красную. Рефери забыл, что не показывал ранее Гармашу горчичник, поэтому после нескольких секунд выяснения отношений Денис остался на поле.

На последних секундах "Бенфика" устроила настоящий штурм, не забила, и едва не пропустила сама. Сперва Шапаренко попал в штангу, а уже в следующий момент Николай забил гол, который был отменен после просмотра ВАР. Гармаш, отдававший передачу, был в офсайде.

Это стало 1-й ничьей столичного клуба в противостоянии с титулованным лиссабонским грандом. До этого лишь один раз в четырех матчах выигрывало "Динамо".

Свой поединок 2-го тура ЛЧ "Динамо" сыграет 29 сентября в Мюнхене против "Баварии".

Отметим, что в среду, 15 сентября, свою игру в Лиге чемпионов против молдавского "Шерифа" проведет и донецкий "Шахтер". Один из лидеров "горняков" пропустит встречу по религиозным причинам.