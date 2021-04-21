"Агробизнес" – "Динамо": букмекеры дали прогноз на полуфинал Кубка Украины по футболу

"Динамо" ожидаемо является явным фаворитом полуфинального матча Кубка Украины против "Агробизнеса" из Первой лиги.

Спортивные аналитики оценивают вероятность победы киевлян в основное время котировкой 1,21, ничью – 6,00, а на успех команды из Волочиска можно поставить за 16,50. Коэффициент на выход подопечных Мирчи Луческу в финал составляет 1,05, а на триумф "Агробизнеса" – 10,5.

Напомним, что поединок состоится в среду, 21 апреля, на стадионе "Городской" в Тернополе в 16:00 по киевскому времени. Его можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1".

21 апреля в 18:30 начнется второй полуфинал Кубка Украины, в котором "Александрия" примет "Зарю". Луганчане являются фаворитами противостояния. На их победу в основное время можно поставить за коэффициент 2,22, а на выход в финал – за 1,64.

Решающий поединок запланирован на 12 мая и должен пройти на стадионе "Городской" в Тернополе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем раунде "Динамо" в серии пенальти обыграло "Колос", "Агробизнес" сенсационно оказался сильнее "Шахтера", "Заря" в скандальном матче прошла "Верес", а "Александрия" одолела "Днепр-1".