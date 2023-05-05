'Знает, как запугать': олимпийский чемпион назвал фаворита боя Усик – Фьюри

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) будет считаться фаворитом поединка против украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В пользу Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, говорит в первую очередь его превосходство в физических данных.

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Такое мнение в интервью YouTube-каналу ES News выразил олимпийский чемпион Сиднея-2000 Одли Харрисон, пишет портал Boxing Social. Он отметил, что у Усика не получится перебоксировать оппонента, а по своему интеллекту оба чемпиона супертяжелого дивизиону не уступают друг другу.

"Люди не отдают должного Фьюри. Этот парень знает бокс и знает, как драться. Усику будет очень трудно справиться с этим, потому что Тайсон знает, как бороться со своим ростом, знает, как запугать соперника и знает, как сокращать дистанцию и углы атак. Я определенно даю Усику шанс, но я бы определенно выбрал Фьюри в качестве фаворита, потому что Усик не может перебоксировать его. Даже если Усику удастся уложить Тайсона на канвас, тот поднимется. А боксерский IQ у них равен", – сказал Харрисон.

Отметим, что после срыва боя 29 апреля Усик и Фьюри могут подраться в декабре в рамках грандиозного шоу в Саудовской Аравии. СМИ уже опубликовали гонорары боксеров. А промоутер британца Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) Эдди Хирн раскрыл детали исторического события.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий бой Александра Усика вызвал настоящий переполох в Польше. Ранее боксер приехал поддержать украинских военных и попал под обстрел оккупантов. Кроме того, воины ВСУ показали, как наш чемпион стреляет из миномета.

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