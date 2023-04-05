''Введены в заблуждение'': в команде Фьюри ''открыли глаза'' фанатам на ''монстра'' Усика

Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) не производит впечатление настолько сильного супертяжа, каким его начали считать после побед над британцем Энтони Джошуа (25-3, 22 КО). Болельщики и эксперты убедятся в этом в поединке против Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО), который является обязательным претендентом на пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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Такое мнение в интервью iFL TV выразил промоутер Дюбуа и Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) Фрэнк Уоррен, пишет Boxing Social. Он добавил, что Усику еще предстоит доказать свой класс, а вся шумиха вокруг поединка украинца против Фьюри вызвана искусственно.

"Сейчас все сходят с ума по Усику. Да, он совершенно изумительный супертяж. Но я просто не думаю, что Усик – такой монстр, которым все его называют. Я действительно так не считаю. И мы это выясним, если проведем бой с Дюбуа, над которым мы работаем. Это будет интересно, потому что Усик подерется с молодым парнем, который умеет бить, который природный супертяж. Это будет довольно захватывающий бой. Но я думаю, что многие люди просто введены в заблуждение после побед Усика над Джошуа", – сказал Уоррен.

Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал о страхе Фьюри перед Усиком. Представитель украинца Александр Красюк сделал неожиданное заявление о Тайсоне. Сам наш чемпион заявил о том, что его поединок против британца точно состоится.

Промоутер Фьюри Боб Арум рассказал, сколько бы заработал Усик за бой 29 апреля. Наш соотечественник после новостей о срыве боя с британцем решил покинуть свой тренировочный лагерь и вернулся в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал о фантастических финансовых требованиях Фьюри за бой 29 апреля. Кроме того, наш боксер рассказал об общении с болельщицей, которая после срыва поединка с Тайсоном предлагала "дать ему в харю".

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