В России сказали, как можно побить Усика

Российский экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Григорий Дрозд (40-1, 28 КО) считает, что все соперники чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усике (19-0, 13 КО), ошибочно пытались с украинцем именно боксировать. По мнению Дрозда, с Усиком необходимо драться и устраивать настоящую "войну".

Григорий уверен, что начинать классический бокс с крымчанином, это сразу отдать все преимущество и все пояса.

"С ним не надо боксировать. С Усиком боксировать – это глубокое заблуждение. То что попытался сделать Энтони Джошуа. Британец попробовал поиграть с ним в боксера. Нужно было бить не в голову, а по плечам, в грудь – просто начать бардачить и тогда уже в моментах искать свои эпизоды. а просто боксировать и быть красивым против Усика – это безумие. Кто может быть лучше Усика?" – сказал Дрозд в эфире Youtube-канала NEWSRu.

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По словам Дрозда, если б соперники Усика стали демонстрировать во время боя с ним "колхозный бокс", то это бы очень не понравилось Александру.

"Саша не любит навалы, грязь, бардак", – подытожил россиянин.

Отметим, что Дрозд хотел подраться с Усиком еще в 2015 году, но тогда Саша располагался слишком низко в рейтинге.

Перед боем Усик - Джошуа Дрозд заявлял, что у Саши нет оружия против ЭйДжея.

Ранее знаменитый британский супертяжеловес Дэвид Прайс (25-7, 20 КО) уверен, что единственным боксером современности, кто может побить Усика является Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО). По мнению 38-летнего уроженца Ливерпуля у Цыганского есть один козырь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября Усик победил Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира WBA, WBO, IBF и IBO.

Украинский боксер благодаря этому стал обладателем титулов во второй для себя весовой категории. Ранее крымчанин был сильнейшем в тяжелом весе.

После этого вместе с Василием Ломаченко Александр улучшил свои позиции в топ-10 свежего рейтинга профессионалов независимо от весовой категории (Р4Р), который опубликовал американский медиагигант ESPN.

Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.

Спустя некоторое время промоутер Фьюри Боб Арум предложил Энтони отказаться от немедленного реванша с Усиком, чтобы позволить украинцу и его клиенту подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Сам Усик в одном из интервью признавался, что был бы невероятно рад подраться именно с Цыганским королем, как называют британца.

WBC во вторник, 7 декабря, издал приказ о начале открытых переговоров для боя за титул чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом Диллианом Уайтом.

Отметим, что 4 января Фьюри в коротком обращении назвал себя Королем Саудовской Аравии, объявил о возвращении и анонсировал "на подходе" большие новости.

В комментарии с этой новостью пришел Усик и на вопрос "С кем подерется Фьюри в Саудовской Аравии?" уроженец Крыма ответил большими буквами: "Со мной".