''Усику надо объективно относиться'': российский промоутер унизительно высказался об украинце из-за боя с Фьюри

Российский промоутер Владимир Хрюнов считает блефом заявления команды украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) об отмене боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО). Бывший представитель Александра Поветкина выразил уверенность в том, что поединок нашего соотечественника против Цыганского короля рано или поздно состоится.

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Об этом Хрюнов заявил в комментарии порталу Чемпионат.com. При этом в своих высказываниях россиян сделал акцент именно на том, что решение о завершении переговоров приняла именно украинская сторона. Он отметил, что Усик якобы неинтересен никому из спонсоров.

"Я думаю, бой Усика и Фьюри состоится, потому что Усику надо объективно относиться: таких денег, как за бой с Тайсоном Фьюри, он не заработает нигде. Самостоятельно Усик при всех своих достоинствах как боксера вряд ли продается в сегодняшних реалиях. Разговоры команды Усика про отмену боя – просто метод торгов. Рано или поздно поединок будет", – сказал Хрюнов.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выдвинула ультиматум Усику и Фьюри и назвала британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) обязательным претендентом на чемпионский пояс украинца. Наш соотечественник после новостей о срыве боя с Тайсоном решил покинуть свой тренировочный лагерь.

До этого менеджер украинца Эгис Климас резко высказался в адрес Фьюри из-за того, что тот затягивает переговоры. Сам Александр также сделал заявление о поединке, отметив, что мяч теперь на стороне Тайсона. В свою очередь, тренер британца Шугар Хилл Стюард рассказывал о плане своего подопечного на поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Усика Александр Красюк раскрыл детали переговоров с Тайсоном Фьюри и причину отмены исторического супербоя. А поклонники бокса разнесли Цыганского короля в сети.

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