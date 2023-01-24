Усик сделал сенсационное заявление о бое с Тайсоном Фьюри

Непобедимый украинский чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) заявил, что готов провести поединок с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) бесплатно. Сенсационное заявление наш соотечественник опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях.

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В тексте Усик раскритиковал двуличность британского супертяжа.

"Фьюри, ты говоришь о величии в боксе. В то же время ты говоришь: "Дайте мне много денег". Величие в боксе не определяется заработанными финансами, величие наступает после победного пути. Ты говоришь, что я избегаю тебя, хотя в действительности я никогда этого не делал. Я сам шел к тебе. Так что я готов боксировать с тобой даже без призовых денег", – написал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально бой между Усиком и Фьюри планировали провести 4 марта, однако сейчас организаторы ориентируются на конец марта или начало апреля.

Также Александр ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Тайсоном Фьюри последним в карьере. Кроме того, украинский боксер признал, что на его победу в поединке ставят немногие, что напротив придает дополнительную мотивацию. А сам Цыганский король обозвал Усика "маленькой с*чкой".

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик ранее жестко высказался в адрес россиян, которые массово поддерживают войну против нашей страны.

Боксер добавил, что получает много оскорблений от россиян, которые обвиняют его в продажности из-за поддержки родной страны.

35-летний крымчанин сакцентировал внимание на том, что Россия на самом деле не ведет никакую "священную войну", о которой трубят их пропагандисты.Боксер сравнил лидера РФ с Адольфом Гитлером.

Недавно Усик принял участие в небольшом блиц-опросе, в котором в очередной раз продемонстрировал свою патриотическую позицию.

Затем Александр обратился к главному пропагандисту Кремля Владимиру Соловьеву, напомнив тому, чему кончил министр пропаганды гитлеровской Германии Йозеф Геббельс.

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