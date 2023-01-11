Украинский чемпион Александр Усик (20-0, 13 КО) жестко высказался в адрес россиян, которые массово поддерживают войну против нашей страны. Объединенный чемпион супертяжелого дивизиона, не стесняясь в выражениях, назвал всю страну-террориста лжецами, с которыми никто в мире не хочет иметь ничего общего (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Об этом Усик заявил во время прямого эфира на своей странице в социальной сети Instagram. Он напомнил, что россияне привыкли жить в сплошном вранье и при этом пытаются распространять свою лживую пропаганду на весь мир. Он признался, что долго терпел и не обращался к агрессорам, но с большим облегчением это сделал.

"Вы пришли в чужую суверенную страну и убиваете. Еще хочу вам сказать. Кто давал обещания защищать территориальную целостность Украины, когда отдавали ядерное оружие? Не выполнили обещания. Так как с вами можно вести диалог, если вы балаболы, обманщики. Вы конкретные брехуны и врете всему миру. Вы живете во лжи. Вам это нравится. А мы не хотим жить в ней. Мы хотим развиваться, чтобы наша экономика росла. Мы хотим жить, а не существовать, как делаете вы", – сказал Усик.

Боксер добавил, что получает много оскорблений от россиян, которые обвиняют его в продажности из-за поддержки родной страны. "Недавно одна дырявая говорила, что я талантливая шл*ха. Да я не талантливый! Я просто х*рачу. Я наконец-то высказался! Потому что это правда. Я долго терпел. Валите в свой оркостан. Защищать нас не надо. Защитники х*ровы. Слава Богу за все! И Слава Украине!" – резюмировал наш чемпион.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик продемонстрировал свое истинное отношение к России. А вопрос об ОАЭ и Крыме озадачил украинца.

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