Кива наехал на Усика, обозвав того ''шл*хой''. Видео

Опальный экс-нардеп от запрещенной партии в Украине "ОПЗЖ" Илья Кива, который сбежал в Россию, решил напомнить о себе за счет чужой славы. 45-летний "политик" выложил видео с одного из тренажерных залов, где оскорбительно высказался в адрес непобедимого украинского боксера Александра Усика.

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"Взорвался" Кива из-за гражданской позиции крымчанина, который после начала полномасштабного вторжения в Украину резко отмежевался от всего российского и даже перешел на украинский язык.

"Когда вы следующий раз будете смотреть бой с Усиком, помните, что это всего лишь на всего талантливая шлюха, которая умело машет в ринге руками. Не более того. Ринг и жизнь – это разные вещи. И для того чтобы быть мужчиной, нужно быть мужчиной, а не им казаться", – заявил Кива.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киве в августе сообщили о новом подозрении, на этот раз – из-за вероятной лжи в декларации.

А в конце марта Венедиктова подписала Киве очередное подозрение из-за призывов к войне. Сидя в Москве, он призвал Россию нанести ядерный удар по Украине.

Испугавшись наказания за преступления, Кива решил попросить убежища у Путина. Чувствует себя при этом в России потенциальный многолетний жилец украинской тюрьмы довольно неплохо: предатель поселился в элитном коттеджном городке под Москвой.

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