''Это неизбежно'': Фьюри сделал громкое заявление о бое с Усиком

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) назвал неизбежным свой поединок против украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. По словам Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, он готовится к бою, но ничего не знает о ходе переговоров относительно подписания контракта.

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Об этом сам Фьюри заявил в интервью авторитетному телеканалу Sky Sports. При этом британский обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) выразил надежду на то, что вскоре будет официально объявлено о дате и месте боя.

"Я не знаю, когда бой случится, но это неизбежно. Я, как всегда, готов к рок-н-роллу. Я с нетерпением жду возможности принять вызов. Что касается подписания контракта, то вы должны задать этот вопрос промоутерам и юристам. Но пока вы не увидите боксеров в ринге, нельзя быть ни в чем уверенным. Я и Усик готовы к бою. Но это самое большое, что мы можем сделать. Надеюсь, мы выйдем в ринг и во всем разберемся", – сказал Фьюри.

Ранее в команде Тайсона заявил о переносе боя Усик – Фьюри. Изначально его планировали провести 4 марта, однако сейчас организаторы ориентируются на конец марта или начало апреля.

В свою очередь, Александр ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Тайсоном Фьюри последним в карьере. Кроме того, украинский боксер признал, что на его победу в поединке ставят немногие, что напротив придает дополнительную мотивацию. А сам Цыганский король обозвал Усика "маленькой с*чкой".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик также потроллил российского пропагандиста Владимира Соловьева. Он также напомнил гражданам страны-агрессора о трупе Ленина в центре Москвы. А активист Евгений Карась объяснил, как Украина вырвала Усика у российских спецслужб.

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