Украинский чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) провел прямой эфир в Instagram, где коснулся политических вопросов. Обращаясь к россиянам, 35-летний крымчанин сакцентировал внимание на том, что Россия на самом деле не ведет никакую "священную войну", о которой трубят их пропагандисты.

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"Есть война, которую вы развязали 24 февраля 2022 года. Напали на Украину, якобы защищая каких-то русских, которые не хотят вашей защиты. Так же вы напали на Чехословакию много лет назад, так же вы приехали еще в другие страны. В Грузию. Вы везде приезжаете с защитой. Но только вы своих русских не защищаете в самой России. Никак не защищаете", – заявил Усик.

Боксер сравнил лидера РФ с Адольфом Гитлером.

"Вы боретесь с фашизмом и нацизмом, которого нет. Вы – Третий рейх во всем его проявлении. Все то, что не сделал Гитлер, все продолжает делать ваш президент", – сказал Усик.

Ранее Усик принял участие в небольшом блиц-опросе, в котором в очередной раз продемонстрировал свою патриотическую позицию.

Также Александр напомнил, что россияне привыкли жить в сплошном вранье и при этом пытаются распространять свою лживую пропаганду на весь мир. Он признался, что долго терпел и не обращался к агрессорам, но с большим облегчением это сделал.

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