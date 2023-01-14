''Соловьев! Ау!'' Усик сказал, что случится с главным пропагандистом Кремля

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (20-0, 13 КО) провел прямой эфир в Instagarm, где коснулся и политических тем. В частности наш супертяж обратился к пропагандисту Владимиру Соловьеву, предупредив того о последствиях.

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Усик провел параллели с министром пропаганды гитлеровской Германии Йозефом Геббельсом.

"Некоторые "господа", можно их так назвать, на своем ТВ кричат, какой я негодяй... Соловьюша... К тебе обращаюсь. Ты знаешь, как закончил Геббельс? Соловьев, ау?! По некоторым данным Геббельс с женой покончили жизнь самоубийством, а до этого она отравила своих шестерых детей. Я может быть и клоун и еще кто-то, но когда вы рассказываете про "красные линии", то хочу ответить. Суверенное государство, может идти куда угодно - в НАТО, не в НАТО", – отметил Усик.

Александр считает, что не нужно хорошо разбираться в политике, чтобы знать, что делать, когда на тебя нападают.

"Когда приходят к тебе домой, ты должен защищать его и помогать своему народу. А когда человек в России говорит, что он против войны, его сажают в тюрьму и называют предателем. Это легче всего сделать. Крича о фашизме, очень сильно, когда вы обвиняете кого-то в фашизме и нацизме, вы этими самыми фашистами и являетесь. Как-то так", – сказал боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик ранее жестко высказался в адрес россиян, которые массово поддерживают войну против нашей страны.

Боксер добавил, что получает много оскорблений от россиян, которые обвиняют его в продажности из-за поддержки родной страны

Кроме того, 35-летний крымчанин сакцентировал внимание на том, что Россия на самом деле не ведет никакую "священную войну", о которой трубят их пропагандисты.Боксер сравнил лидера РФ с Адольфом Гитлером.

Ранее Усик принял участие в небольшом блиц-опросе, в котором в очередной раз продемонстрировал свою патриотическую позицию.

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