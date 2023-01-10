Усик показал свое подлинное отношение к России. Видео

Украинский чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) принял участие в небольшом блиц-опросе, в котором в очередной раз продемонстрировал свою патриотическую позицию. 35-летний крымчанин однозначно дал ответ, что бы он выбрал, если б у него была альтернатива дружбе с Россией.

Видео дня

"Без тренировок или с РФ? Без тренировок. Без поясов или с РФ? Без поясов. Без боев или с РФ? Без боев. С Фьюри или из РФ? С Фьюри, конечно", – сказал Усик в эфире своего Youtube-канала.

Отметим, что эти вопросы интервьюера является отсылкой к речи президента Украины 11 сентября после обстрела российскими оккупантами Харьковской ТЭЦ-5.

Своим мощным выступлением Владимир Зеленский сформулировал собственный тезис к национальной идее Украины – "Без вас". Хештег #безвас в Facebook, Twitter и Instagram собрал сотни тысяч постов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик после нападения России остался в Украине, и вступил в ряды территориальной обороны

Екатерина Усик призналась, что ее супруг за неделю войны потерял килограмм 10. По словам женщины, он был в таком ужасе и в таком шоке, что просто разрывало.

Также возлюбленная боксера отметила, что полностью разочаровалась в крымчанах, которых обвинила в предательстве Украины.

Отметим, что во время оккупации киевской области дом Усика в Ворзеле под Киевом был захвачен российскими военными. Агрессоры загнали тяжелую бронетехнику, сломав забор и детскую площадку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!