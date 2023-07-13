Усик вызвал на бой Конора МакГрегора, который восхищался Путиным

Непобедимый чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) вызвал на поединок ирландского бойца смешанных единоборств (MMA) Конора МакГрегора. (22-6). Таким образом украинец отреагировал на новость, что обладатель пояса по версии WBC Тайсон Фьюри проведет бой против экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну.

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"Я смотрел, что МакГрегор набрал сейчас нормальный вес. Эй, Конор, давай завалим с тобой драку на "Уэмбли", – заявил 36-летний крымчанин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор является давним поклонником главаря Кремля Владимира Путина и несколько раз восхищался им.

Напомним, что Усик 26 августа должен провести обязательную защиту в поединке против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

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