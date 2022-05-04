Усик рассказал о подготовке к реваншу с Джошуа и раскрыл свое необычное прозвище

Украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) признался, что война в Украине многократно мотивирует его во время подготовке к реваншу с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Наш соотечественник отметил, что согласился на поединок, чтобы оказать максимальную помощь и поддержку своей стране.

Об этом сам Усик заявил в интервью YouTube-каналу Blockasset. Он подчеркнул, что способен абстрагироваться от отвлекающих факторов и поделился прозвищем, которое из-за этого получил от друзей.

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"Вернулся я к тренировкам, потому что большое количество друзей, моих близких, моя команда попросили меня, чтобы я помог своей стране. Я это сделаю лучше в матче-реванше, чем если буду сидеть в теробороне или просто в Киеве. Меня называют в узких кругах мистер Фрост (от английского frost – "мороз", "заморозка" – ред.). Я могу отключаться от многих вещей, которые меня отвлекают от подготовки. Но то, что происходит сейчас у меня дома, будет очень сильно мотивировать меня. Каждый день я мотивируюсь тем, чтоб помочь своей стране и людям, дать им порадоваться", – сказал Усик.

Напомним, что осенью прошлого года Александр Усик сенсационно победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Наш соотечественник стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории.

СМИ выяснили, что реванш Усик – Джошуа состоится летом и назвали точную дату. В свою очередь, жена Александра Екатерина рассказала фанатам о том, как война повлияла на чемпиона мира, буквально истощив его.

В России войну в Украине назвали "отвлекающими обстоятельствами" для Усика и его подготовки к поединку против Джошуа. Британец Тайсон Фьюри дал категоричный прогноз на Усик – Джошуа 2.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик заинтриговал фанатов заявлением о сюрпризе, которые готовит Энтони Джошуа.

Кроме того, украинец подчеркнул, что решил полностью изолироваться на время подготовки ко второму бою с британцем.