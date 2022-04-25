"Собираюсь изменить": Усик заинтриговал заявлением о бое с Джошуа

Украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) готовит сюрпризы британцу Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в матче-реванше. Наш соотечественник не стал раскрывать своего плана, но намекнул на то, что может внести коррективы в свою обычную стойку при ведении боя.

Об этом сам Усик заявил в интервью информационному агентству Reuters. Александр подчеркнул, что повторный поединок будет сильно отличаться от первой встречи супертяжей в сентябре минувшего года.

"Все будет по-другому. Я не могу раскрыть всего. Не могу раскрыть свои карты. Могу намекнуть на то, что я собираюсь изменить свою стойку или позицию", – сказал Усик.

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Напомним, что осенью прошлого года Александр Усик сенсационно победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Наш соотечественник стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории.

СМИ выяснили, что реванш Усик – Джошуа состоится летом. В свою очередь, жена Александра Усика Екатерина рассказала фанатам о том, как война повлияла на чемпиона мира, буквально истощив его.

В России войну в Украине назвали "отвлекающими обстоятельствами" для Усика и его подготовки к поединку против Джошуа. Британец Тайсон Фьюри дал категоричный прогноз на Усик – Джошуа 2.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский чемпион Тайсон Фьюри заявил о намерении завершить карьеру после того, как нокаутировал в шестом раунде своего соотечественника Диллиана Уайта.

В свою очередь Усик подчеркнул, что решил полностью изолироваться на время подготовки ко второму бою с Джошуа.