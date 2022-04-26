Усик – Джошуа 2: названа дата боя-реванша

Украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) и британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) во второй раз встретятся в ринге 23 июля. При этом место проведения боя пока что не определено точно, однако рассматривается два главных кандидата.

Об этом в интервью The DAZN Boxing Show заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн, пишет The Independent. Он отметил, что во время переговоры стороны пришли к решению отказаться от идеи организовать вечер бокса в США.

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"Мы будем драться в июле, 23-го числа. Мы на стадии финальных переговоров с площадками на Ближнем Востоке и в Великобритании. Это наиболее вероятный вариант. Мы рассматривали вариант с Соединенными Штатами, однако теперь я не думаю, что бой состоится в этом месте. Думаю, на следующей недели у нас будут какие-то конкретные новости", – сказал Хирн.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский чемпион Тайсон Фьюри заявил о намерении завершить карьеру после того, как нокаутировал в шестом раунде своего соотечественника Диллиана Уайта.

В свою очередь Усик подчеркнул, что решил полностью изолироваться на время подготовки ко второму бою с Джошуа. Сам же украинский боксер заинтриговал заявлением о том, что готовит сюрприз Энтони.