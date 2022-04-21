'Вообще не общаюсь': Усик сделал заявление о реванше с Джошуа

Украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) пытается полностью сконцентрироваться на подготовке к поединку против Энтони (24-2, 22 КО). Наш боксер не хочет рассуждать о том, что будет в его карьере после реванша с британцем, в частности, будет ли он боксировать с победителем боя между Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО), который состоится 23 апреля.

Об этом Усик заявил в интервью немецкому изданию BILD. Чемпион супертяжелого веса признался, что не общается с прессой, но сделал исключение для журналистов из Германии.

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"В настоящее время я готовлюсь к своему второму бою с Энтони Джошуа. Это то, на чем я сейчас концентрируюсь. И я буду подготовлен к этому бою даже лучше, чем к первому. Я стараюсь изолироваться ото всех и думать только о бое. В данный момент я вообще не общаюсь с прессой. Но я сделал исключение для немецких фанатов", – подчеркнул Усик.

Напомним, что осенью прошлого года Александр Усик сенсационно победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Наш соотечественник стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ выяснили, что реванш Усик – Джошуа состоится летом. В свою очередь, жена Александра Усика Екатерина рассказала фанатам о том, как война повлияла на чемпиона мира, буквально истощив его.

В России войну в Украине назвали "отвлекающими обстоятельствами" для Усика и его подготовки к поединку против Джошуа. Британец Тайсон Фьюри дал категоричный прогноз на Усик – Джошуа 2.