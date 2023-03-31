Отказ от чемпионского пояса? Промоутер Усика ответил на вопрос о следующем сопернике украинца

Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) не будет избегать ни одну из своих обязательных защит чемпионских поясов и не станет освобождать какой-либо из них. Наш соотечественник твердо намерен прийти к бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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Об этом в интервью ID Boxing заявил промоутер Усика Александр Красюк. Он отметил, что на сегодняшний день его клиент должен подраться с британцем Даниелем Дюбуа (19-1, 18 КО) по линии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Если же этого не произойдет, то соперником Александра станет хорват Филипп Хргович (15-0, 12 КО), который претендует на пояс Международной федерации бокса (IBF).

"Зачем ему освобождать пояс WBA? В чем смысл? Просто, чтобы избежать боя с Дюбуа? Но как ты тогда можешь говорить об абсолютном чемпионстве, если ты просто отказываешься от пояса? Нет. Это не вариант. Он хочет боя за абсолюта. Это наш главный приоритет сейчас. Это требует определенного времени и вещей, но это, к чему мы стремимся. Если Дюбуа не сможет драться, то мы проведем защиту пояса IBF. Все очень просто", – сказал Красюк.

Ранее Усик впервые публично прокомментировал отмену боя с Тайсоном Фьюри (33-0-1,24 КО). Наш соотечественник после новостей о срыве боя с британским чемпионом решил покинуть свой тренировочный лагерь и вернулся в Украину.

Британец Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) иронично высказался об отмене боя Усик – Фьюри. Он также сделал заявление о возможности провести третий поединок против украинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Александр Усик был замечен в Киево-Печерской лавре, которую должны покинуть монахи Московского патриархата. Жена боксера Екатерина категорично прокомментировала эту ситуацию.

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