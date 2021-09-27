Усик объяснил, почему общался на украинском языке на пресс-конференции перед боем с Джошуа

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО) объяснил, что провел пресс-конференцию перед боем с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) на украинском, поскольку переводчица работала с ним на нашем языке. По словам боксера, ему было бы неудобно отвечать ей на русском.

Об этом он заявил после возвращения в Киев из столицы Великобритании. Нашего соотечественника феерично встретили на родине.

"Переводчица переводила мне на украинском языке, и я подумал, что будет не очень красиво, если я буду отвечать ей на русском", – цитирует слова Усика издание "Сегодня".

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Напомним, что Александр отобрал чемпионские пояса у Джошуа, победив его единогласным решением судей. Самым скандальным моментом поединка стало то, что у украинца с большой долей вероятности украли нокаут, поскольку гонг об окончании 12-го раунда прозвучал на пять секунд раньше положенного.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны результаты боя на судейских записках, а также статистика ударов в противостоянии Усика и Джошуа.

Во время поединка наш соотечественник боксировал в желто-синих перчатках с надписью: "Симферополь – Украина".