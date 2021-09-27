Усика феерично встретили в Киеве после победы над Джошуа. Трансляция

Украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 КО) ночью 27 сентября вернулся в Украину после сенсационной победы над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Дома чемпиона мира в супертяжелом весе встречали знакомые и фанаты, подготовив ему феерическое шоу.

Самолет приземлился в киевском аэропорту "Борисполь" еще около 01:00 понедельника, но на выходе из терминала "Б" спортсмена и его команду смогли увидеть спустя час. OBOZREVATEL вел трансляцию встречи с места событий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Наш соотечественник полетел в Киев из Лондона после того, как единогласным решением судей одолел Джошуа на стадионе "Тоттенхэм" и завладел четырьмя чемпионскими поясами: Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).

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Прибытие чемпиона в "Борисполь" анонсировали около 00:35. Несмотря на позднее время и нетеплую погоду, у выхода из терминала "Б" аэропорта собрались десятки людей. Фаны держали в руках световые жезлы, чтобы сделать встречу спортсмена более фееричной.

Среди встречающих была украинский экс-чемпион мира по профессиональному боксу, вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова.

Первыми словами чемпиона, которого встретили аплодисментами и криками "Ура!", стали озвученные пожелания как можно быстрее вернуться домой, повидаться с родными и отдохнуть. О реванше с Джошуа, отметил боксер, он и, наверное, его оппонент, пока не думают.

"Хочу увидеть сыновей и дочь, которые сильно за меня переживали. Отдохнуть спокойно, выдохнуть – вот такие у меня мысли. Потому что с 23 января я начал готовиться к бою, хотя мы точно не знали, кто будет соперником. И до 23 сентября у нас были упорные тренировки. А когда появилась информация, что буду боксировать с Джошуа, я на 3,5 месяца отправился в тренировочный лагерь", – рассказал спортсмен о, как долго не виделся с родными.

По его словам, о реванше с британцем он пока не думает, как, наверное, и сам Джошуа. Пока, добавил спортсмен, стоит "заживить раны и отдохнуть, потому что только вчера все закончилось".

За свою победу Усик, среди прочего, выразил слова благодарности тренерам и Украине. После короткой пресс-конференции он сфотографировался с фанатами и раздал несколько автографов.

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