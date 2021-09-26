Стало известно, сколько раундов выиграл Усик в бою с Джошуа. Опубликованы судейские записки

Украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 КО) в бою с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) выиграл больше половины раундов. По итогам поединка все три судьи присудили победу нашему соотечественнику – 117:112, 116:112, 115:113.

Судя по обнародованным судейским запискам, все три рефери оставили за крымчанином последние четыре раунда. Кроме того, Говард Фостер (Великобритания) отдал Усику 3-й, 4-й и 7-й; Стив Вайсфелд (США) – 1-й, 3-й и 4-й; Виктор Весеченко (Украина) – первые три, а также 7-й и 8-й раунды.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок за четыре чемпионские пояса в столице Англии прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу украинца.

Позже была опубликована статистика боя и лучшие моменты мегафайта на видео.

После объявления победителя Усик упал в ринг и заплакал, а затем, взяв флаг Украины, станцевал фирменный гопак. Поздравить супруга поднялась и жена Александра Катерина.

Через некоторое время Саша показал, как выглядит его лицо после 12 раундов битвы с Джошуа.

Успех Усика вызвал настоящий фурор среди украинцев. Юзеры взорвали социальные сети своими поздравлениями.