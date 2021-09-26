Усик боксировал в желто-синих перчатках с надписью "Симферополь - Украина". Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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Усик победил Джошуа

Чемпион мира в супертяжелом весе WBO, WBA, IBF и IBO Александр Усик патриотично передал привет своему родному городу во время боя против британца Энтони Джошуа. На ринг футбольного стадиона в Лондоне 34-летний крымчанин вышел в желто-синих перчатках. На правой было написано "Симферополь", а на левой "Украина".

Усик боксировал в желто-синих перчатках.
Надпись "Симферополь" на левой перчатке.
Перчатки Усика.
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На правой написано Украина, а на левой Симферополь.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок за четыре чемпионские пояса в столице Англии прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу украинца.

Усик станцевал гопак

Позже была опубликована статистика боя и лучшие моменты мегафайта на видео.

Усик несколько раз попал.

После объявления победителя Усик упал в ринг и заплакал, а затем, взяв флаг Украины, станцевал фирменный гопак. Поздравить супруга поднялась и жена Александра Катерина.

Усик бил и много двигался.

Через некоторое время Саша показал, как выглядит его лицо после 12 раундов битвы с Джошуа.

Джошуа много раз пропустил от Саши

Успех Усика вызвал настоящий фурор среди украинцев. Юзеры взорвали социальные сети своими поздравлениями.

Джошуа вкладывался в одиночные удары.
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