Усик боксировал в желто-синих перчатках с надписью "Симферополь - Украина". Фотофакт

Чемпион мира в супертяжелом весе WBO, WBA, IBF и IBO Александр Усик патриотично передал привет своему родному городу во время боя против британца Энтони Джошуа. На ринг футбольного стадиона в Лондоне 34-летний крымчанин вышел в желто-синих перчатках. На правой было написано "Симферополь", а на левой "Украина".

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Как сообщал OBOZREVATEL, поединок за четыре чемпионские пояса в столице Англии прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу украинца.

Позже была опубликована статистика боя и лучшие моменты мегафайта на видео.

После объявления победителя Усик упал в ринг и заплакал, а затем, взяв флаг Украины, станцевал фирменный гопак. Поздравить супруга поднялась и жена Александра Катерина.

Через некоторое время Саша показал, как выглядит его лицо после 12 раундов битвы с Джошуа.

Успех Усика вызвал настоящий фурор среди украинцев. Юзеры взорвали социальные сети своими поздравлениями.