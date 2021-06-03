Усик – Джошуа: промоутер украинца сделал новое заявление о бое

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) продолжает ожидать решения британского чемпиона Энтони Джошуа (24-1,22 КО) о его бое в конце лета. Уроженец Уотфорда должен определиться, будет ли он биться с нашим соотечественником, либо освободит пояс Всемирной боксерской организации (WBO).

Об этом в комментарии Sky Sports рассказал промоутер Усика Александр Красюк. По его словам, сторонам не удалось прийти к соглашению до 31 мая – сроку, который был установлен WBO для переговоров.

"Мы ждем решения Короля Джошуа. Ждем, настолько ли он храбр, чтобы быть сброшенным с трона. На данный момент я понятия не имею, заключим ли мы сделку. Мы ждем решения", – сказал Красюк.

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Ранее он заявил, что в случае победы над Энтони Усик получит гонорар в размере более 10 миллионов долларов. Он также назвал ключевое преимущество украинца над соперником.

Напомним, Энтони Джошуа должен был подраться с соотечественником Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой планировался на 14 августа, однако Фьюри по решению суда обязали выйти на третий поединок против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

Сразу после этого WBO санкционировала бой Усик – Джошуа, так как украинец является обязательным претендентом на пояс организации. Это взбесило промоутера британца Эдди Хирна, который пожаловался на то, что санкционирующие органы заставляют его подопечного постоянно проводить обязательные защиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эдди Хирн не исключил, что Энтони Джошуа может отказаться от чемпионского пояса WBO. Он также назвал трех боксеров, которые могут заменить Александра Усика в поединке чемпиона, который запланирован на конец лета.

Усик откровенно признался, что у него возникают проблемы из-за гражданства Украины. Кроме того, он сравнил нынешнюю ситуацию в супертяжелом дивизионе с украинской политикой.