Промоутер Усика сказал, какими будут гонорары украинца в случае победы над Джошуа

Промоутер Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк заявил, что гонорары украинца после победы над Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) могут вырасти до десятков миллионов. По его словам, сейчас речь идет о миллионах.

В интервью на YouTube-канале "Andrey Burenok о бизнесе" директор компании K2 Promotions рассказал о тонкостях переговоров с коллегой Эдди Хирном, который представляет интересы британца. Александр заявил, что получил сообщение от промоутера Джошуа после того, как стало известно, что его поединок против Тайсона Фьюри сорвался из-за решения арбитражного суда в США.

"Переговоры о бое с Джошуа веду я. Когда появилась новость, я спал, но затем проснулся, так как мне пришло 1500 сообщений. В одном из них Эдди Хирн написал: "Давай поговорим! Очевидно, что есть бой, который нам нужно организовать". После этого идут переговоры. Мы начинаем раскидывать доходы и расходы и считать возможную прибыль, которая потом должна быть распределена между боксерами. Другой вариант – нам делает предложение вторая сторона. О какой сумме идет речь в поединке Усик – Джошуа? Миллионы долларов. Десятки миллионов будут идти в случае победы Усика", – рассказал Красюк.

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Напомним, что Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, наш боксер пожаловался на то, что ему сложно добиваться желаемых поединков, поскольку он является уроженцем Украины.