Усик – Джошуа: промоутер Энтони назвали замену украинцу

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Бокс
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Усик и Джошуа

Британский чемпион Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) рассматривает следующим соперником не только украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). У супертяжа из Уотфорда есть сразу несколько опций, включая третий бой с Энди Руисом (34-2, 22 КО).

Как рассказал в интервью iFL TV промоутер Джошуа Эдди Хирн проведение поединка против Усика является идеальным сценарием. Однако, нельзя отбрасывать и другие варианты развития событий.

Сравнительная характеристика Джошуа и Усика.
Ставки на бой Усик – Джошуа

"Энди Руис отметил меня в Instagram. Он написал, что готов. Этот поединок был бы нам интересен. Если говорить о поездке в Америку, то Луис Ортис – другой парень, с которым можно подраться. В Великобритании есть Диллиан Уайт. Чем вам не вариант для боя? Сейчас я не исключаю ни один сценария для Энтони", – сказал Хирн.

Эдди Хирн

Напомним, изначально планировалось, что 14 августа Джошуа проведет бой с соотечественником Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за званием абсолютного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории.

Джошуа на тренировке.

Но Цыганского короля, как называют Фьюри, решением арбитражного суда обязали провести третий поединок против Деонтея Уайлдера. Боксеры уже подписали контракт на шоу, которое состоится 24 июля в Лас-Вегасе.

Усик в тренировочном лагере.

В свою очередь Всемирная боксерская организация (WBO) дала Джошуа 10 дней на организацию боя с обязательным претендентом Александром Усиком.

WBO санкционировала бой Усик – Джошуа

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали две возможные даты боя Усик – Джошуа. Кроме того, украинец записал грозное видеообращение к Эдди Хирну, потребовав у того "больше денег".

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