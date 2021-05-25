Усик – Джошуа: промоутер Энтони назвали замену украинцу

Британский чемпион Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) рассматривает следующим соперником не только украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). У супертяжа из Уотфорда есть сразу несколько опций, включая третий бой с Энди Руисом (34-2, 22 КО).

Как рассказал в интервью iFL TV промоутер Джошуа Эдди Хирн проведение поединка против Усика является идеальным сценарием. Однако, нельзя отбрасывать и другие варианты развития событий.

"Энди Руис отметил меня в Instagram. Он написал, что готов. Этот поединок был бы нам интересен. Если говорить о поездке в Америку, то Луис Ортис – другой парень, с которым можно подраться. В Великобритании есть Диллиан Уайт. Чем вам не вариант для боя? Сейчас я не исключаю ни один сценария для Энтони", – сказал Хирн.

Напомним, изначально планировалось, что 14 августа Джошуа проведет бой с соотечественником Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за званием абсолютного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории.

Но Цыганского короля, как называют Фьюри, решением арбитражного суда обязали провести третий поединок против Деонтея Уайлдера. Боксеры уже подписали контракт на шоу, которое состоится 24 июля в Лас-Вегасе.

В свою очередь Всемирная боксерская организация (WBO) дала Джошуа 10 дней на организацию боя с обязательным претендентом Александром Усиком.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали две возможные даты боя Усик – Джошуа. Кроме того, украинец записал грозное видеообращение к Эдди Хирну, потребовав у того "больше денег".