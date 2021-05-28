Промоутер Усика назвал ключевое преимущество украинца в бою с Джошуа

Промоутер украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк заявил, что и его клиент, и чемпион мира по версии WBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) имеют шансы на победу в очном противостоянии. Он напомнил, что оба боксера являются победителями Олимпиады-2012, и поделился мнением, что любой из них может победить.

В интервью изданию talkSPORT директор компании K2 Promotions отметил преимущество Усика в количестве боев, проведенных на любительском уровне (более 300 против 50). Что касается превосходства Эйджея в размерах, то Александр считает, что решающим фактором станет работа ног боксеров.

"Большинство людей считают, что у Усика есть потенциал для победы над Джошуа. Но послушайте, это же профессиональный бокс, встречаются два олимпийских чемпиона с одних и тех же Игр. Все может случиться, когда на ринг выходят такие спортсмены. У обоих есть отличные шансы. Все будет зависеть от боксерских навыков, интеллекта и опыта. Если учитывать количество боев на любительском уровне, то тут явный перевес на стороне Усика. Превосходство Джошуа в антропометрии будет играть определенную роль, но ключевое значение будет иметь работа ногами", – поделился своим мнением Красюк.

Он также выразил уверенность в том, что сторонам удастся договориться об обязательном поединке между украинцем и британцем.

"Судя по тому, что сейчас переговоры развиваются хорошо, Джошуа не придется освобождать пояс WBO. У нас также есть опыт переговоров с Эдди Хирном. Я не думаю, что у нас возникнут серьезные проблемы с организацией поединка", – подытожил Красюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, WBO санкционировала чемпионский бой Усика против Джошуа после того, как арбитражный суд обязал Тайсона Фьюри провести третий поединок против Деонтея Уайлдера вместо противостояния за звание "абсолюта" в супертяжелом весе против ЭйДжея.

Наш соотечественник является обязательным претендентом на пояс организации.