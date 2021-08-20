Где смотреть Усик – Джошуа: расписание трансляций чемпионского боя

Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) вернется в ринг 25 сентября в Лондоне. Наш соотечественник на стадионе "Тоттенхэма" подерется с чемпионом мира по трем версиям Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Джошуа. Ориентировочное начало – в 23:45 по киевскому времени.

Видео дня

В Украине увидеть долгожданный поединок можно будет благодаря видеоплатформе Megogo, которая владеет эксклюзивными правами на показ вечера бокса в столице Великобритании. Трансляция будет организована по системе pay-per-view.

Бой можно будет посмотреть за:

29 гривен при наличии подписки "Максимальная" или "Спорт";

49 гривен для остальных подписчиков;

49 гривен для всех, у кого нет подписки, при покупке трансляции накануне поединка;

99 гривен при покупке в день боя.

Кроме того, прямой эфир из Лондона организовывает видеостриминг DAZN. В Украине месячная подписка на этот сервис составляет 55 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик поразил британских журналистов своей формой накануне поединка против Джошуа. Британский боксер отметил, что уважает своего соперника, но считает себя лучше.

Промоутер Усика Александр Красюк рассказал о том, что в контракт на бой его подопечного с Энтони включен необычный пункт.

Интересно, что перед боем Усик купил элитное авто за четыре миллиона гривен.