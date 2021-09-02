Букмекеры изменили коэффициенты на победу Джошуа в бою с Усиком

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
2 минуты
604
Джошуа Усик

Знаменитый супертяжеловес Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) по прежнему является фаворитом поединка против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО), но букмекеры уменьшили коэффициент на победу британца. Аналитики предлагают поставить на успех обладателя чемпионских поясов по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO с показателем 1,36. Ничья оценивается индексом 21,00.

Энтони Джошуа

Ранее ставки на победу британского чемпиона принимались с коэффициентом 1,40. Ничья котировалась на уровне 19:00.

Александр Усик
Видео дня

Кроме того авторитетная букмекерская контора William Hill верит в то, что Энтони Джошуа выиграет путём нокаута, технического нокаута или из-за дисквалификации соперника. На это событие можно поставить коэффициентом 1,91.

В тоже время точно такая же победа Усика оценивается показателем 8,00.

Котировки букмекеров

Как сообщал OBOZREVATEL, грандиозная встреча двух супертяжей состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного "Тоттенхэма".

Постер боя Усик – Джошуа.

Уже было опубликовано расписание трансляций этого боя.

Сравнительная характеристика Усика и Джошуа.

Напомним, что изначально Джошуа должен был провести схватку со своим соотечественником Тайсоном Фьюри, по прозвищу Цыганский король.

Энтони Джошуа

Однако суд обязал Тайсона в третий раз выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1, 41 КО).

Фьюри и Уайлдера обязали провести третий бой.

После срыва противостояния Фьюри – Джошуа Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала обязательную защиту Энтони чемпионского пояса в бою с Усиком.

Александр Усик

Усика перед поединком исключили из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC). Это вызвало бурное обсуждение в сети, а самого украинца назвали предателем.

Усик - ДжошуаЭнтони ДжошуаАлександр Усик