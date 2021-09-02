Букмекеры изменили коэффициенты на победу Джошуа в бою с Усиком

Знаменитый супертяжеловес Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) по прежнему является фаворитом поединка против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО), но букмекеры уменьшили коэффициент на победу британца. Аналитики предлагают поставить на успех обладателя чемпионских поясов по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO с показателем 1,36. Ничья оценивается индексом 21,00.

Ранее ставки на победу британского чемпиона принимались с коэффициентом 1,40. Ничья котировалась на уровне 19:00.

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Кроме того авторитетная букмекерская контора William Hill верит в то, что Энтони Джошуа выиграет путём нокаута, технического нокаута или из-за дисквалификации соперника. На это событие можно поставить коэффициентом 1,91.

В тоже время точно такая же победа Усика оценивается показателем 8,00.

Как сообщал OBOZREVATEL, грандиозная встреча двух супертяжей состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного "Тоттенхэма".

Уже было опубликовано расписание трансляций этого боя.

Напомним, что изначально Джошуа должен был провести схватку со своим соотечественником Тайсоном Фьюри, по прозвищу Цыганский король.

Однако суд обязал Тайсона в третий раз выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1, 41 КО).

После срыва противостояния Фьюри – Джошуа Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала обязательную защиту Энтони чемпионского пояса в бою с Усиком.

Усика перед поединком исключили из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC). Это вызвало бурное обсуждение в сети, а самого украинца назвали предателем.